Derya Uluğ: Depremzedeleri unutmayacağım

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık yıkıcı depremlerin yaraları sarılmaya çalışıyor.Toplam 11 ilde yıkıma yol açan felaket sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı.Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Derya Uluğ oldu. Son olarak 1.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir yaz yayınlayan Uluğ, takipçilerini duygulandırdı:Yıkılmış bir evin fotoğrafını paylaşan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: