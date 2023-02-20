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Derya Uluğ: Depremzedeleri unutmayacağım

Yaşanan felaketin ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağrısında bulunan şarkısı Derya Uluğ'dan duygulandıran bir paylaşım geldi.

Ekleme: 20.02.2023 - 09:03 Güncelleme: 20.02.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık yıkıcı depremlerin yaraları sarılmaya çalışıyor.

Toplam 11 ilde yıkıma yol açan felaket sonrası sanat camiası tek yürek oldu. Bağış ve yardım çağrıları için sosyal medya hesaplarını kullanan ünlüler, 6 Şubat'tan bu yana pek çok paylaşım yaptı.

Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Derya Uluğ oldu. Son olarak 1.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir yaz yayınlayan Uluğ, takipçilerini duygulandırdı:

'O insanları unutmayacağım'

Yıkılmış bir evin fotoğrafını paylaşan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

'Felaketi yaşayanların, içlerinde büyüyen kocaman acıları saklayıp ne kadar metanetli durduklarını, çocukların bir oyunla, bir oyuncakla bile o çaresizlikte gülümseyebildiğini, büyüklerin anlatmaya, konuşmaya ihtiyacı olduğunu, hem enkazlarda hem ihtiyaçlarda halkın halka karşılıksız, gönülden yardım ettiğini ve depremzedelerin müteşekkir olduğunu, fotoğraflar ve videolarla anlatılamayacak şekilde yıkılmış, yok olmuş şehirleri, Hatay'ın tüm çaresizlikler içindeki dik duruşunu, kaybedilen canları, cananları ve burada ayakta durmaya çalışan insanları unutmayacağım.'

'Oradaki insanları, onlar normal hayatlarına dönene kadar unutmayalım, unutturmayalım...'

Derya Uluğ: Depremzedeleri unutmayacağım
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