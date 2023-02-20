Deniz Akkaya açtı ağzını yumdu gözünü! Ses kaydını paylaştı: 3,5 milyon Euro... 'Şovunu yaptın olacaklara katlanacaksın'

Ünlü manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent hakkında zehir zemberek sözler sarf etmişti. Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan." ifadelerini kullanmıştı. Aynı gün bir paylaşım daha yapan Deniz Akkaya, Haluk Levent'i 'plastik kahraman' olarak tanımladı ve mağdurların kendilerini ifade edebilmeleri için bir platform oluşturacağını dile getirmişti.Haluk Levent ile Deniz Akkaya arasındaki tartışma büyürken Cenk Eren, ikilinin arasında uzlaşma sağlamak için ünlü mankene WhatsApp üzerinden mesaj attı. Mesajları sosyal medya üzerinden ifşa eden Deniz Akkaya, Cenk Eren'e ateş püskürdü.Akkaya, "Şimdi gelelim Cenk efendi sana. Telefonda seni hiç ilgilendirmeyen belki de pek ilgilendiren bir konuyu uzata uzata buralara kadar getirdin? Soruyorum sana neden? Hayatımda hiçbir kötü günümde yanımda olmadın, hayırdır beni düşünmeler!!!" ifadelerini kullandı.Yaşanan bu gelişmelerin ardından Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı. Deniz Akkaya, yaptığı paylaşımlarda bir anlatıcının videosunu yayınladı. Videoda Haluk Levent'e çağrıda bulunan anlatıcı, "Manavgat'taki arsasını hiç ettiğin adam için, Almanya'daki iş adamından hiç ettiğin 3.5 milyon Euro dolandırdığın iş adamı için konuşacak bir sözün var mı?" dedi ve başka şirketlerin de olduğunu sözlerine ekledi.Akkaya paylaşımında, "Anlatıcı 17 senedir milyon dolarların geri alınamadığından bahsediyor. Seslerini duyuramadıklarından tutunda evlatlarının rızkı yenmiştir diyerek ölüm var davamızdan dönmeyiz diyorlar. Haliyle 17 sene 17 saat içinde aşıldı. Dün ana haber saati alındı. İstedikleri olmuştu; 17 senedir ödenemeyen bu paranın ödenmesine vesile olduğumuz için pek tabii ki bizde sevindik.Bir de 17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık Desen inşaata olan borcu nasıl kapattınız onu da bir iliştirseniz de ben de bir hayıra imza attım diye şöyle keyifleneyim…Can bey ödemeyi kişisel hesaptan mı yoksa vakıf hesabından mı aldı?" ifadelerini kullandı. Akkaya, paylaşımının devamında, "Paylaşmış olduğum şirketler ve iş adamlarının borçlarını öyle ya da böyle kapatmana çok sevindim. Ancak bunların arasında tek bir isim var ki tek geçerim o da Nezahat abla. Ablama takılan borç belki hepsinden az ama hepsinden adam çıktı! Hep derim adamlık pantolon giymekle olmuyor." ifadelerini kullandı. Paylaşımlarına devam eden Akkaya, "Dürüst ve bize evrak gönderen kişilere sosyal medyadan paralı askerler tarafından mobbing yapıldığını biliyoruz. Bu nedenle mail adresime gönderdiğiniz tüm evrakları ve mağdurları gizli tutacağız, hepsini davada kamuoyu ile paylaşacağız. Bundan sonraki süreçte tüm mağdurlarla mağdur eden kişi mahkeme salonunda karşılaşacak yani daha sürpriz sonlu bir şey olacak mahkemenin. Şovunu bu kadar yaptıysan olacaklara da katlanacaksın değil mi?" dedi.Öte yandan Deniz Akkaya, dün yaptığı paylaşımda ise 'uzlaşı' isteyen Haluk Levent'e sert tepki göstermişti. Cenk Eren'in kendisine attığı mesajları tek tek ifşa eden ünlü manken, şu ifadeleri kullanmıştı:"Dün gece videoları koymaya başlamamla birlikte telefonum acı acı çalmaya başladı, açmadım tabii ki çünkü bu zatla ben bir ara komşuluk yapmam dışında nadiren bir araya geliriz. Kendisi Cihangir'de oturur bu arada biraz da kendisinden bahsedelim.Bundan sonrası daha keyifli! Şimdi sayfalarca videoları yayınlama bunları sil ısrarı yani kibarca yalvarmasıyla karşı karşıyayız. Fakat bunu gözler görmeden kapalı kapılar ardında yapmak ister neden çünkü Twitter'dan atıp tutmak kolay değil mi güzel kardeşim.En keyifli kısımlar geliyor şimdi dün Instagram'ı kapatan bendim değil mi? Sorarım bu durumda Cenk Bey'in benim adıma bu kadar yalvarması gerekmez miydi? Uyan Türkiye uyan bunlar Twitter'da kaplan evde kedi yavrusu.Bir satırını dahi silmeden yayınlıyorum. Elbet son mesajda bana yalvaran kişinin ismini de yazacağım kendisine sorabilirsiniz mesajlarda kare değiştirme var mı kendisi Twitter'da kullanıyor.Şimdi aklı olan tüm okuyuculara soruyorum, enteresan bir uzayan yalvarma neden? Doğru dik duran adamın bu kadar yalvarması ne sebebi var? Kesinlikle iyi niyettir evet.Muhakeme yeteneği olan her insan karşı tarafın ısrarla önce konuşalım sonra özrü yaparız ısrarın altındaki gerçek sebebi çözecektir!! Mesajlar bittiğinde lütfen bu ısrarı yapan sanatçı beyefendiye soralım niye bu kadar ısrar etmiş. Bu arada en keyifli kısımları da bunlar.Şimdi gelelim Cenk efendi sana. Telefonda seni hiç ilgilendirmeyen belki de pek ilgilendiren bir konuyu uzata uzata buralara kadar getirdin? Soruyorum sana neden? Hayatımda hiçbir kötü günümde yanımda olmadın, hayırdır beni düşünmeler!!!Canım Cenk eren,boş magazin iddialarıyla bana aba altından sopa göstermeye çalışacağına ikinizde şimdi e-Devletine girip bütün sicilinizi Twitter'da Instagram'da paylaşmaya davet ediyorum! Seninki uyuşturucu onunki zaten dolandırıcılık, benim sicilim de bunların hiçbiri yok! Nokta!"