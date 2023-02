Şarkıcı Gönül Dilan'ın tilki paniği...

Başakşehir'de bir villanın bahçesine giren tilki ev sakinlerine panik yaşattı. Güvenlik kamerasına yansıyan tilkiyi arama yapan itfaiye ekipleri bulamadı. "Şu an nerede saklandığı belli değil. Çok panik oldum" diyen ev sahibi şarkıcı Gönül Dilan, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı ve oyuncu Gönül Dilan'ın Başakşehir'de bulunan villasına 28 Ocak'ta tilki girdi. Bahçede gezinen tilkiyi Dilan'ın kız kardeşi gördü. Ev sahibini görünce korkan tilki de kaçarak uzaklaştı. Yaşanan büyük şaşkınlığın ardından güvenlik kameraları kontrol edildi ve tilkinin bahçede gezdiği anlar kameralara yansıdı.Şehir dışında olan Dilan, olayın ardından evine geldi. Evde kız kardeşi, 2 çocuk ve fino cinsi köpeğin olması nedeniyle şaşkınlık yaşayan Dilan, itfaiyeyi arayarak durumu bildirdi. Yardım isteyen Dilan, itfaiyenin 3 gün sonra geldiğini belirtti. Olay yerine sevk edilen ekipler, tilkiyi aradı. Yapılan arama çalışmalarının ardından tilki bulunamadı.'ANLATIRKEN ELİM AYAĞIM TİTRİTOR'Yaşananları anlatan Gönül Dilan, “Sabah saatlerinde kardeşim odasından aşağı inmiş. Kahve içerken çok hızlı bir şey geçtiğini görmüş. Gördüğü şeyin ne olduğunu anlamamış. Kedi sanmış ama daha sonra kamera kayıtlarına baktı. Şok geçirmişti. Ben o gün şehir dışındaydım, görüntüleri bana attı, inceledim gerçekten tilki olduğunu gördüm. Şu an nerede saklandığı belli değil. Çok panik oldum. Allah'tan köpeğim o esnada bahçede değildi' dedi ve şöyle devam etti:Şimdi şöyle, şu camlı bölge kapalıymış. Köpeğim orada geziyormuş, tilki de şuradan o çam ağaçlarının arasından bakıyor kapıya kadar geliyor. Burada demir kapı olduğu için demir kapıdan çıkamıyor. Burada bekliyor belli bir süre, belki köpeği tek bulduğu zaman öldürecekti. Gerçekten anlatırken elim ayağım titriyor çünkü çok sinir bozucu bir durum. Köpeğim evladım gibi bağ oluşturdum. Kardeşim daha sonra tekrar göz göze geldiğinde inanılmaz korkmuş.'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'Tilkinin öldürülmeden bulunmasını talep eden Gönül Dilan, “Tüm hayvanları seviyorum ama belki de biz onların yaşam alanlarını işgal ediyoruz. Belki de sebep bu ama can güvenliğimiz yok. Hayvanat bahçelerinde bile demir kapılar ardında tutulan bir hayvanla aynı ortamda iç içesiniz ve nereden çıkacağı ne zaman geleceği belli değil. Burada 2 yeğenim de yaşıyor ve çok küçükler. Onları da parçalayabilir. Onlara da saldırabilir. Hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok' diye konuştu.'TİLKİNİN ÖLMESİNİ İSTEMEYİZ''Birkaç yere daha telefon açtık. İlgileneceklerini söylediler fakat operatörden başka bir operatöre aktardılar. Aradıktan 3 gün sonra geldiler, 3 gün sonra gelmenin hiçbir anlamı yok. Hemen acil bir şekilde gelmeleri gerekiyor. Sonuçta biz keyfimiz için çağırmıyoruz. Bu gerçekten insani olarak ciddi bir durum. Çünkü bu bizler için gerçekten çok büyük bir risk' dedi ve ekledi:Tilki için de risk, onun ölmesini, yaralanmasını, vurulmasını istemeyiz. Sonuçta doğal yaşam alanına ait buraya değil. Gerçekten şehrin ortasında Bahçeşehir'in göbeğinde böyle bir olayın yaşanmasına çok şaşkınım.