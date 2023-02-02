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Özlem Yıldız'dan flaş açıklama...

Bir süredir ekranlardan uzak olan Özlem Yıldız, son iki haftadır art arda yaşadığı talihsizlikleri sosyal medyada yayınladığı video ile takipçileriyle paylaştı. "Kötüyü çağırmak istemiyorum" diyen ünlü sunucunun yüzündeki şişlik dikkat çekti.

Ekleme: 2.02.2023 - 01:47 Güncelleme: 2.02.2023 - 01:49 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz gün minibüsün çarpması sonucu trafik kazası geçiren Özlem Yıldız'ın bindiği uçağa da yıldırım isabet etti. 42 yaşındaki sunucu, sabah uyandığında ise yüzündeki şişlikle şoke oldu.

Özlem Yıldız'dan flaş açıklama...

'BU SON DİYORUM'

Fit hali ve güzelliği ile yıllara meydan okuyan Özlem Yıldız, yaşadığı son talihsizlik hakkında, 2.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 'Bu son diyorum' mesajı ile bir video paylaştı.

Özlem Yıldız'dan flaş açıklama...

'ŞU AN ZOR KONUŞUYORUM'

Yaklaşık iki haftadır olamayacak ne varsa üst üste gelip beni buluyor. Önce minibüs çarptı, uçağıma yıldırım düştü. Kötğyğ çağırmak istemiyorum. Bu sabah da bir anda bu şekilde uyandım. Yeni yeni buzlarla inmeye başladı suratım, zor konuşuyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Gece hiçbir şey yoktu, sabah böyle kalktım. Doktorlara gideyim de ne olduğunu öğreneyim.

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