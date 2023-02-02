Özlem Yıldız'dan flaş açıklama...

Geçtiğimiz gün minibüsün çarpması sonucu trafik kazası geçiren Özlem Yıldız'ın bindiği uçağa da yıldırım isabet etti. 42 yaşındaki sunucu, sabah uyandığında ise yüzündeki şişlikle şoke oldu.'BU SON DİYORUM'Fit hali ve güzelliği ile yıllara meydan okuyan Özlem Yıldız, yaşadığı son talihsizlik hakkında, 2.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 'Bu son diyorum' mesajı ile bir video paylaştı.'ŞU AN ZOR KONUŞUYORUM'Yaklaşık iki haftadır olamayacak ne varsa üst üste gelip beni buluyor. Önce minibüs çarptı, uçağıma yıldırım düştü. Kötğyğ çağırmak istemiyorum. Bu sabah da bir anda bu şekilde uyandım. Yeni yeni buzlarla inmeye başladı suratım, zor konuşuyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Gece hiçbir şey yoktu, sabah böyle kalktım. Doktorlara gideyim de ne olduğunu öğreneyim.