Hadise'nin ayna pozu dikkat çekti...

Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı, son olarak ayna karşısında çektiği bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile olaylı bir şekilde boşanmasıyla adından söz ettiren güzel şarkıcı Hadise, 14 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yeni bir pozunu paylaştı.Ayna karşısında çektiği bir fotoğrafını siyah-beyaz filtre yaparak yayınlayan ünlü isim, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hadise, paylaşımına JoJo'nun 'Creature of Habit' şarkısını da ekledi.