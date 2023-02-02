Hadise maça gitti

Şarkıcı Hadise, Galatasaray-Ümraniyespor maçını tribünden takip etti.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ve Ümranyiespor Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, Süper Lig'de karşılaştığı Ümraniyespor maçında iki kez geriye düşmesine rağmen Icardi'nin golleriyle mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar üst üste 11. galibiyetine ulaştı.



Hadise de maça gitti



Galatasaraylı olduğu bilinen ünlü şarkıcı Hadise, takımını son karşılaşmasında yalnız bırakmadı. Arkadaşlarıyla maçı tribünden izleyen Hadise, meslektaşı Simge’nin Aşkın Olayım şarkısını söyleyerek galibiyet sevincini yaşadı.



Futbolcu sevgili yorumları yapıldı



Maçta galibiyet sevincini Instagram hesabından yayınlayan Hadise’nin tribün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Aşk hayatında sıkıntılı zamanlar yaşayan Hadise'nin maç izlemeye gitmesi "Yeni sevgilisi futbolcu mu?" yorumlarına neden oldu.