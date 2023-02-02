Demet Özdemir Antidepresan şarkısını söyledi

En son Nihat Doğan'ın seslendirdiği Mabel Matiz'in Antidepresan şarkısını bir de Demet Özdemir söyledi.

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz yıl hayatını birleştiren Demet Özdemir, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.



"Şaka be"



Daha önce birçok kişinin seslendirdiği Antidepresan şarkısına bir yorum da Demet Özdemir’den geldi. Stüdyoya giren Özdemir, şarkıyı söylemeye başadı. Bir anda söylemeyi bırakan güzel oyuncu “ Şaka be” deyip videoyu bitirdi.



En çok Nihat Doğan konuşuldu



Nihat Doğan, katıldığı bir programda Antidepresan şarkısını yorumlamış ve hemen ardından pek çok ünlü isim Doğan'ın bu yorumunu eleştiren esprili paylaşımlarda bulunmuştu.