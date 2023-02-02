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Çağla Şikel'den özür diledi!

Mehmet Ali Erbil, vefasızlıkla suçladığı Çağla Şıkel hakkında oldukça ağır ve aşağılayıcı ifadeler kullanarak "Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı" demişti. Erbil, daha sonra Şıkel'den özür dileyerek "Yaşadığım onca hastalığıma ver Çağla" dedi

Ekleme: 2.02.2023 - 10:23 Güncelleme: 2.02.2023 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün telefonla bağlandığı bir programda Çağla Şıkel'i vefasızlıkla suçlamıştı.

Mehmet Ali Erbil, Çağla Şıkel hakkında 'Şimdi bir kanalda sunuculuk yapıyor diye eski günlerini unuttu. Programına gittim, para aldım. O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın. Hasta olduğumda da hiç aramadı' dedi.

'YAŞADIĞIM ONCA HASTALIĞA VER ÇAĞLA'M'

Mehmet Ali Erbil, sarf ettiği cümlelerin oldukça ağır ve aşağılayıcı olduğunu kanaatine vararak geri adım atıp Çağla Şıkel'den özür diledi. Ünlü şovmen, yaptığı özür açıklamasında şunları söyledi: Sabahın erken saatinde aniden bağlandığım canlı yayında aslında çok kırıldığımı ifade etmek isterken amacını aşan, kontrolsüz, istemsiz sözler söylemişim. Yayının tekrarını izlediğimde fark ettim durumun vehametini. Çağla benim dünya ahiret kardeşimdir. Ben duygusal bir adamım.

Beni herkes tanır. Çağla bu kadar kıymetli olmasa benim için bu derece kırılmazdım zaten. Ben onun başarılarıyla gurur duyarken onun mesleğinin ilk adımlarında yanında olduğumu unutmuş gibi davranmasıydı beni üzen.

Ama ne kadar üzüldüysem de bugünkü sözleri sarfetmeme sebep olmamalıydı. Hepinizin huzurunda özür diliyorum kendisinden. Yayına çıkmak için para aldım bile demişim; oysa ki bu da doğru değil. Yurt dışındaydım, uçak biletini biz karşılayalım gel dediler gittim; hepsi bu. Yaşadığım onca hastalığıma ver Çağla'.
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