Bige Önal'dan doğum günü paylaşımı!

Son dönemde meslektaşı Aras Bulut İynemli ile ayrılığıyla gündeme gelen oyuncu Bige Önal, 33 yaşında bastı. Doğum günü için özel bir paylaşım yaparak çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, sosyal medyada büyük ilgi gördü.