Bige Önal'dan doğum günü paylaşımı!
Son dönemde meslektaşı Aras Bulut İynemli ile ayrılığıyla gündeme gelen oyuncu Bige Önal, 33 yaşında bastı. Doğum günü için özel bir paylaşım yaparak çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal'ın oyuncu kızı Bige Önal, 33'üncü yaşına bastı. 1.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından çocukluk fotoğrafını yayınlayan ünlü ismin paylaşımı, büyük ilgi gördü.
Kısa sürede 13 binden fazla beğeni alan Önal'ın bu fotoğrafına, hayranlarından "Doğum günün kutlu olsun" yorumları yağdı.
Kısa sürede 13 binden fazla beğeni alan Önal'ın bu fotoğrafına, hayranlarından "Doğum günün kutlu olsun" yorumları yağdı.