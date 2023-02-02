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Berkay Şahin: Görüyorsunuz; artık böyle

Geçtiğimiz ay alkollü bir şekilde çevirmeye takılmasının ardından ehliyetine el konulan ve trafikten iki yıl men edilen Berkay Şahin, Arnavutköy'de, özel şoförünün kullandığı otomobilde görüntülendi. Ünlü şarkıcı, basın mensuplarına şoförünü işaret ederek, "Görüyorsunuz; artık böyle..." dedi

Ekleme: 2.02.2023 - 09:09 Güncelleme: 2.02.2023 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz ay Etiler'de alkol çevirmesine takılmıştı. Polis ekipleri alkolmetreyi uzatınca Şahin, üflemek istememişti.

Şarkıcı, çevirmeden kaçmaya çalışsa da 50 metre ileride ekipler tarafından durdurulmuştu. Alkollü olan Berkay Şahin, alkolmetreyi üflememeyi ısrar edince polis memurları ise ehliyetine el koymuştu.

Trafikten iki yıl men edilen şarkıcı, Arnavutköy'deydi.

Bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Şahin'in ehliyetini kaptırmasının ardından özel şoför tuttuğu görüldü.

'GÖRÜYORSUNUZ; ARTIK BÖYLE'

Berkay Şahin, basın mensuplarının, 'Ehliyeti kaptırmıştınız. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili?' sorusuna şoförünü göstererek, 'Görüyorsunuz; artık böyle...' şeklinde yanıt verdi.

Şahin, daha sonra özel şoförünün kullandığı otomobil ile evinin yolunu tuttu.

Berkay Şahin: Görüyorsunuz; artık böyle

'ÜÇÜNCÜ ÇOCUK' AÇIKLAMASI

Öte yandan Arya ve Zeynep Mira adında iki kızı olan Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı.

Yayınladığı videoda karnını tutan Şahin, bir takipçisinin, 'Bence hamilesin' yorumuna, 'Değilim, olsam söylerdim. Elbise potluk yaptı, hepsi bu' yanıtını vermişti.

'İKİMİZ DE KALDIRACAK DURUMDA DEĞİLİZ'

Özlem Ada Şahin, 'Arya bir kardeşi daha kaldırabilecek değil' yorumuna ise, 'İkimiz de kaldıracak durumda değiliz' şeklinde esprili bir cevap vermişti.

Berkay Şahin: Görüyorsunuz; artık böyle
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