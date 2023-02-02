Berkay Şahin: Görüyorsunuz; artık böyle

Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz ay Etiler'de alkol çevirmesine takılmıştı. Polis ekipleri alkolmetreyi uzatınca Şahin, üflemek istememişti.Şarkıcı, çevirmeden kaçmaya çalışsa da 50 metre ileride ekipler tarafından durdurulmuştu. Alkollü olan Berkay Şahin, alkolmetreyi üflememeyi ısrar edince polis memurları ise ehliyetine el koymuştu.Trafikten iki yıl men edilen şarkıcı, Arnavutköy'deydi.Bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Şahin'in ehliyetini kaptırmasının ardından özel şoför tuttuğu görüldü.Berkay Şahin, basın mensuplarının, 'Ehliyeti kaptırmıştınız. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili?' sorusuna şoförünü göstererek, 'Görüyorsunuz; artık böyle...' şeklinde yanıt verdi.Şahin, daha sonra özel şoförünün kullandığı otomobil ile evinin yolunu tuttu.Öte yandan Arya ve Zeynep Mira adında iki kızı olan Özlem Ada Şahin, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı.Yayınladığı videoda karnını tutan Şahin, bir takipçisinin, 'Bence hamilesin' yorumuna, 'Değilim, olsam söylerdim. Elbise potluk yaptı, hepsi bu' yanıtını vermişti.Özlem Ada Şahin, 'Arya bir kardeşi daha kaldırabilecek değil' yorumuna ise, 'İkimiz de kaldıracak durumda değiliz' şeklinde esprili bir cevap vermişti.