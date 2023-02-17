Taha Duymaz'ın cesedine ulaşıldı! Arkadaşı Ragıb Narin'den gelen acı haberle sevenleri kahroldu: 'Başımız sağ olsun...'

Taha Duymaz'ın cesedine ulaşıldı! Arkadaşı Ragıb Narin'den gelen acı haberle genç ismin sevenleri kahroldu. Hatay'da göçük altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren haber alınamıyor. Hakkında çeşitli iddiaların ortaya atıldığı Taha Duymaz öldü mü, enkazdan çıktı mı merak ediliyordu. Ailesinin perişan olduğunu ve umutların da tükendiğini ifade eden Ragıp Narin, enkaz altından çıkarılan cesetlerin yüzlerinin tanınmaz halde olduğunu açıklamıştı. Ragıb Narin, Instagram'dan Taha Duymaz'ın cesedine ulaşıldığını belirtti.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Çektiği yemek videolarıyla tanınan Hatay'da yaşayan fenomen Taha Duymaz ve kardeşi de enkaz altında kaldı. Günlerdir bir mucizenin beklendiği Duymaz ve ailesinden acı haber geldi.



EN YAKIN ARKADAŞINDAN PAYLAŞIM GELDİ

12 gündür enkaz altında olan Taha Duymaz ve kız kardeşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. En yakın arkadaşının ölümüyle sarsılan Ragib Narin ise Instagram hesabından acı haberi doğrulayarak 'Başımız sağ olsun' paylaşımını yaptı.