  • USD: 18,83 - 18,87
  • EURO: 20,16 - 20,19
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hamdi Alkan, annesini kaybetti

Uzun zamandır annesinin sağlık sorunlarıyla yakından ilgilenen Hamdi Alkan'ın annesi hayatını kaybetti.

Ekleme: 16.02.2023 - 12:27 Güncelleme: 16.02.2023 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
2014 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da dünya evine girdiği şarkıcı Selen Görgüzel'den geçtiğimzi yıl boşanan Hamdi Alkan, soluğu annesinin yanında almıştı.

Uzun zamandır annesinin sağlık sorunlarıyla uğraşan İki çocuk babası ünlü yönetmen, dün annesinin vefatıyla sarsıldı.

Annesine düşkünlüğüyle bilinen Hamdi Alkan, acı haberi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

'Huzur içinde uyu'

'ANNEME VEDA.. Canım annem dün akşam vefat etti. Öylesine zor bir zaman ki anneciğim günlerdir akan gözyaşlarıma şimdi senin yokluğunun acısı eklendi. Aylardır yaşama tutundun. Memleketin Antakya depremde yıkıldı yok oldu. Akranların arkadaşların tanıdıklar göçen binaların altında kaldı. Çıkabilenler şehirden göçtü. Çıkamayanlar,çıkarılamayanlar bu dünyadan göçtü. Sami amca öldü,Şaul amca öldü, Doktor Bessam öldü. …Zahter kokulu Antakya öldü.'

'Buruk bir mutluluk'
'Bunları farketmeyeceğin bir hastalıkla yoğun bakımda uyuduğun için buruk bir mutluluk duydum beni affet. Öyle günlerden geçiyoruz ki anneciğim deprem belki bitiyor ama yüreklerimizdeki fay kırıklarını cahilce çabalarla derinleştirmeye çalışanlar var. Sen dün aramızdan ayrılarak bir kez daha anne olarak bizi korudun. Çok değil bir hafta önce her şey yerli yerinde iken aramızdan ayrılsaydın belki bizde Antakya'da olacak şimdi ise bu dünyada olmayacaktık.Şehirler yıkılır zamanla yenileri inşa edilir. Ama o şehri şehir yapan ruhu satın alacağınız inşa edeceğiniz ne bir yer ne de bir para birimi bu evrende mevcut değil. Bu yüzyılları binyılları gerektirir. O ruh sanatla, eğitimle sabırla ilmek ilmek oluşur. Ben şu an hayattaysam bunun sebebi yine sen oldun anneciğim. Ve çok sevdiğin Antakya'yı yeniden yaşatmak için çalışmak sana sözüm olsun. Tüm bölgede ki canlarımıza nefesim yettiğince ses olmak sözüm olsun. Seni Antakyalılığımın hoşgörüsü, sıcaklığı, samimiyeti ile uğurluyorum. Huzur içinde uyu.'
Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı
Tele1 sunucusu depremzedelere yardıma koşan kadın gönüllülere nefret kustu
İl il hasar tablosu açıklandı! Hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye'yle anlaşmazlıklarımızı çözebiliriz
Devlet Bahçeli Vakfı, 11 çocuğun sorumluluğunu üstlenecek
Avustralyalı gazeteci: Dünyanın hiç bir yerinde böyle misafirperver insanlar görmedim
Kahramanmaraş’ta 248. saatte 1 kişi sağ çıkarıldı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Gördüğümüz en korkunç felaket
Asrın felaketinde 11'inci gün: 35 bin 418 canımızı yitirdik
Türkiye’yi ağlatan kavuşma: Deprem enkazından kedinin miyavlamasıyla kurtuldu!
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun
Kahramanmaraş'ta toplu mezara dönen Ebrar Sitesi müteahhiti aranıyor
Terör destekçilerinden insanlık dışı manzara! Avrupa’nın beslediği PKK yandaşları depremzedelere gelecek yardımları ateşe verdi
Dolandırıcıların konteyner planı! Deprem yardım paralarına göz diktiler
Babasının depremde ölmeden önceki son siparişini görünce kahroldu: Genç kızın paylaşımı yürekleri dağladı
Ünlü İngiliz DJ Ant Payne canlı yayında depremle dalga geçti: Ülke ayağa kalktı
Yıkılan binanın müteahhidi tekneyle yurtdışına kaçarken yakalandı
Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım bağış toplandı? AFAD ve Kızılay’a depremzedelere yardım için rekor bağış miktarı
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına bağış: “Erdoğan'ın bizler için yaptıklarını unutmadık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız bir yıl içinde yıkılan her binanın yerine huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır
Herkes merak ediyor: İşte ilçe ilçe İstanbul'un deprem risk haritası

Herkes merak ediyor: İşte ilçe ilçe İstanbul'un deprem risk haritası

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Fahiş kira isyanı: Deprem sonrası Mersin’de ev kiraları iki üç kat arttı

Fahiş kira isyanı: Deprem sonrası Mersin’de ev kiraları iki üç kat arttı

Japonya’daki depremlerle karşılaştırdı! Japon yer bilimci Kahramanmaraş depremi şaşkınlığını gizleyemedi: Böylesini daha önce görmedim

Japonya’daki depremlerle karşılaştırdı! Japon yer bilimci Kahramanmaraş depremi şaşkınlığını gizleyemedi: Böylesini daha önce görmedim

Gaziantep'te deprem bir köye ortadan ikiye böldü

Gaziantep'te deprem bir köye ortadan ikiye böldü

Malatya’da deprem anındaki görüntü, tsunamiyi hatırlattı

Malatya’da deprem anındaki görüntü, tsunamiyi hatırlattı