Şoke eden ayrılık!

Bir süredir aşk yaşayan Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu, yollarını ayırdı. Evlenecekleri konuşulan çiftten Durdu’nun Özdemir’i takipten çıkması ve birlikte olan fotoğraflarını profilinden kaldırması ilişkinin bittiğini gözler önüne serdi

Oyuncu Bestemsu Özdemir, bir süre önce sevgilisi Serkan Mehmet Durdu’dan evlenme teklifi beklediğini açıklamıştı. Durdu da muhabirlerin sorularına, "Yakında olacak" diye yanıt vermişti.



"EVET' DEDİM"



Ardından yeni yılı Serkan Mehmet Durdu ile karşılayan Bestemsu Özdemir, sevgilisinden evlilik teklifi almıştı. Bir anda Özdemir'in önünde diz çöken Durdu, sevgilisine cebinden çıkardığı tektaşı uzatmıştı.



Serkan Mehmet Durdu'nun teklifi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan ünlü oyuncu, o anları da "Evet' dedim" notuyla sosyal medya hesabından yayınlamıştı.



"BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ" DEMİŞTİ



Daha sonra konuyla alakalı konuşan ünlü oyuncu, "Aslında tekliften sonra bir şey değişmedi. Şu an sadece evlilik tarihini ve yerini konuşuyoruz. Tarihleri ve yeri netleştirmeye çalışıyoruz" demişti.



AYRILDILAR



Çiftin ilişkisiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yakın zamanda nikâh masasına oturmaları beklenen ikili, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada profillerinden kaldırdı. Durdu'nun Özdemir'i takipten çıkması da 'ayrılık' haberlerini gündeme getirdi. Yollarını ayıran ikili, henüz konuyla alakalı bir açıklama yapmadı.



"MUTLU OLAMIYORUM"



Öte yandan oyuncu, geçtiğimiz ay muhabirlerin "Özel hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna, "Gitmiyor." yanıtını vermişti. Bestemsu Özdemir, ardından, "En çok dert yakındığım konu benimle alakalı olmaması... Ne yazık ki ilişki konusunda mutlu olamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.



"ARADIĞIM AŞKI BULDUM"



"Aşktan yana yüzüm gülmüyor" açıklamasını yapan Bestemsu Özdemir, ardından, "Sanırım bu sefer aradığım aşkı buldum. Şans bu sefer benden yana gibi oldu" şeklinde konuşmuştu.



KRİTERLERİNİ AÇIKLAMIŞTI



Özdemir, ayrıca, Hülya Avşar'ın "Instagram'ı olan bir sevgili istemem. Sosyal medyada vakit geçiren erkekler bana göre değil" şeklindeki açıklamalarının hatırlatılmasından sonra şunları söylemişti:



Bence Hülya Avşar son derece haklı. Sürekli fotoğraf çekilip, koyan erkek bana itici geliyor. Benim ilişkideki kriterim 'adam' olsun, 'insan' olsun...





