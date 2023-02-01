Erkan Petekkaya: Çok mağdur oldum!

Endemol Medya Şirketi ile mahkemelik olan Erkan Petekkaya’nın davasına devam edildi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada davacı Erkan Petekkaya ile avukatı Bülent Höke hazır bulundu. Duruşmada davalı Endemol Medya Şirketi’ni ise avukatı temsil etti."ALNIMIZIN TERİ ORADA YATIYOR"Duruşmada beyanda bulunan ünlü oyuncu, "Uzun yıllardır uğraşıyoruz bu davayla. Çok mağdur oldum. Uzun süredir alnımızın teri orada yatıyor" ifadelerini kullandı.DURUŞMA ERTELENDİMahkeme, bilirkişi raporunu inceleyip, beyanda bulunmaları için taraf avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi."13 MİLYON CİVARI ALACAĞIMIZ VAR DİYEBİLİRİM"Duruşmanın ardından açıklama yapan Petekkaya’nın avukatı Bülent Höke, "Erkan Bey'in yaklaşık 10 milyon civarı bir alacağı var. 2010 yılından beri alacak davalarını açtık, devam ediyor. Bu da davalarından bir tanesi. Süreci takip ediyoruz, sonuçlandığında göreceğiz. 12-13 milyon civarı alacağımız var diyebilirim" açıklamasını yaptı.Erkan Petekkaya ise basın mensuplarına "Sevgiler, selamlar" diyerek, duruşma salonunun önünden ayrıldı.