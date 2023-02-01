Demet Özdemir tekne arıyor

Mavi tur yapmayı seven Demet Özdemir, tekne almaya karar verdi.

Ekranların aranan oyuncularından Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, iki yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz yıl ağustos ayında nikah masasına oturmuştu.



Kiralamaktan vazgeçti

Ünlü çift, geçen yaz kiraladıkları tekne ile mavi tura çıkmıştı. Bu tatilin tadı damağında kalınca bu yıl yeniden tura çıkmak istedi.



Tekne arıyor

Ancak kiralama ücretlerini fazla bulan Özdemir, tekne almaya karar verdi. Şu sıralar teknesi olan yakın arkadaşları aracılığıyla arayışlara girdi. Ünlü oyuncu beğendiğini alacak.