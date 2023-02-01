Dava listesine giren son isim Melek Mosso!

Önce Ezgi Mola, sonra Farah Zeynep Abdullah ve Hazal Kaya... Şimdi de Melek Mosso, Musa Orhan'la karşı karşıya geldi. Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ünlü şarkıcının 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.Türkiye'yi sarsan olay 2020 yılında Batman'da yaşandı. Eski Uzman Çavuş Musa Orhan, 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup, intihara sürüklemekle suçlanıyordu. Orhan, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Ezgi Mola, attığı bir tweetle bu karara tepki gösterdi.6 BİN 980 TL ADLİ PARA CEZASI!Musa Orhan'a hakaretten 2 yıl 4 aya kadar hapisle yargılanan ünlü oyuncu, 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı, olaya tepki gösteren Farah Zeynep Abdullah ve Hazal Kaya'dan da farklı tarihlerde şikayetçi oldu.BİR DAVA DAHA!CNN Türk'ün haberine göre; dava listesine sanat dünyasından bir isim daha eklendi. Musa Orhan'ın avukatı, şarkıcı Melek Mosso'dan da şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Melek Mosso hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.