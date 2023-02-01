Büşra Pekin'den değişim açıklaması

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan sanatçı Hülya Avşar, 'Yıldız De Bana' isimli yarışma programının jüri koltuğunda oturacak. Avşar'a, oyuncu Büşra Pekin ve Hamdi Alkan eşlik edecek. Ekip toplantısı sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Pekin, son dönemdeki değişimi hakkında konuştu.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile ünlenen ve daha sonra birçok projede yer alan Büşra Pekin, uzun yıllardır ekranlardan uzaktaydı. Bu süreçte imajındaki değişiklikle sık sık gündem olan ünlü isim, geçtiğimiz senelerde 6 ay sıkı bir çalışma yaparak 15 kilo vermişti. Pekin değişimiyle alakalı olarak "Giydiklerim daha çok yakışıyor, mutluyum" demişti.



"KİLOM İDEALDİ"



2019'da hayatını kaybeden merhum şarkıcı Dilber Ay'ın hayat hikayesinin anlatıldığı 'Dilberay' filminde başrol oynayan oyuncu, yeni projesi için 9 kilo almıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Büşra Pekin, "Filmin ilk aşamasında çocukluktan başladığımız için kilom idealdi. İlerleyen yaşlara doğru 9 kilo aldım. Dilber Ay'ı oynamak büyük sorumluluk. Güçlü bir kadınmış helal olsun" ifadelerini kullanmıştı.



"DİYETİ BOZDU" DEDİRTMİŞTİ



Film vizyona girer girmez diyete başlayan Pekin, 12 kilo vermişti. Ancak geçtiğimiz haftalarda tatil için Amerika'ya giden güzel oyuncu, plajda kaçamak yapmıştı. Büşra Pekin, hamburger ve patates yiyip "Diyeti bozdu" dedirtmişti.



"HİÇ DİYET YAPMADIM"



Muhabirlerin, "Tatilde diyeti bozdunuz mu?" sorusuna yanıt veren 40 yaşındaki ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı:



Ben hiçbir zaman diyet yapmadım. O yüzden bir şeyi de bozmuş olmuyorum. Dengeli besleniyorum.



JÜRİ ÜYELERİ TOPLANTIDA



Uzun süredir ekranlardan uzak kalan sanatçı Hülya Avşar, 'Yıldız De Bana' isimli yarışma programının jüri koltuğunda oturacak. Avşar'a, oyuncu Büşra Pekin ve Hamdi Alkan eşlik edecek. Mart ayında ekranlarda olması planlanan yarışmanın jüri koltuğunda olan Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Hamdi Alkan, önceki akşam Bebek Otel'de toplantıdaydı.



"KÜÇÜK YAŞLARDAN BERİ BİRİLERİNİ KEŞFEDİYORUM"



Çıkışta konuşan Büşra Pekin, "Çok güzel bir kadro. Hepimizin bir arada olmasından dolayı çok mutluyum. Bugün de bütün ekip ilk defa bir araya geleceğiz'' dedi. Yetenekli insanları çok sevdiğini söyleyen oyuncu, "Küçük yaşlardan beri birilerini keşfediyorum. Yüreklendiriyorum. Doğru insanları doğru kişilerle bir araya getirmeye çalışıyorum. O yüzden bu programla da çok uyuşacağıma inanıyorum'' dedi.



"PROJELER İÇİN KENDİMİ DEĞİŞTİRİYORUM"



Son dönemdeki değişimi ile gündem olan Pekin, "Ben film projeleri için kendimi değiştiriyorum. Yüzüm için de, yüzüm aynı yüz. Dilberay filminde de aynı yüzdü. Ama projeden projeye farklılıklar gösteriyoruz. O filmde nasıl botoksu yaptırmıyorsam, Yılbaşı Gecesi filmi botokslu bir karakter olduğu için botoks yaptırıyorum'' dedi.



"EN İYİSİNİ BULACAĞIZ"



Sanatçı Hülya Avşar ise, ''Projeyi şimdi anlatmayayım. Bu tarz işlerde iyi koku alırım. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Mutlaka iyi bir şeyler çıkacaktır. İyi kadın ve iyi erkek oyuncu bulacağız'' dedi.