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Aslı Tandoğan'dan 'Dudaktan Kalbe' itirafı!

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı arp bölümünden mezun olan Aslı Tandoğan, 2003 yılında 'Gülüm' filmi ile ilk kez kamera karşısına geçerken; 'Ahh İstanbul', 'Aşka Sürgün' ve 'Kabadayı'dan sonra 2007'de 'Dudaktan Kalbe' dizisinde başrol oynadı. Tandoğan, Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden uyarlanan yapım hakkında konuştu.

Ekleme: 1.02.2023 - 02:31 Güncelleme: 1.02.2023 - 02:33 / Editör: Ozge Selin
Aslı Tandoğan, BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk oldu. Sunucu, ünlü oyuncunun 'Lamia' karakterine hayat verdiği 'Dudaktan Kalbe' dizisi için "Londra'da yaşarken bir takıldım ben o diziye, ağlak Lamia, içimden hem kızıyorum hem ağlıyorum" yorumunu yaptı.

Aslı Şafak'ın bu sözleri üzerine Aslı Tandoğan, yayınlandığı döneme damga vuran dizi hakkında yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulundu.

Aslı Tandoğan'dan 'Dudaktan Kalbe' itirafı!

"DUDAKTAN KALBE İLE PSİKOLOJİM BOZULDU"

43 yaşındaki oyuncu, tekrar bölümleriyle de reyting listelerine girmeyi başaran yapımla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Ben de ne ağladım. Onu çektikten sonra psikolojim bozuldu. Sete gidiyorum, bütün sahnelerde ağlıyorum. Ağlamam gerekiyor, ağlayamıyorum, yönetmen bana kızıyor. Hâlâ seyrediyorlar. Artık 5'inci tekrarını seyredenler var. Aşırı fanları var, benim için çok güzel bir şey.

Aslı Tandoğan'dan 'Dudaktan Kalbe' itirafı!

75 BÖLÜM SÜRDÜ

Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlanan, 2007-2009 yılları arasında 75 bölüm boyunca yayınlanan dram türündeki dizide, Aslı Tandoğan'la birlikte Burak Hakkı, Özge Özder, Yiğit Özşener ve Fadik Sevin Atasoy da başrolde yer almıştı.
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