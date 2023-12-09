Uraz Kaygılaroğlu'ndan esprili yanıt!

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından tulum eşliğinde oynadığı görüntüleri paylaştı. Ünlü oyuncunun yanında oyuna eşlik eden kişinin pantolonu sosyal medyada gündem oldu. Bir çok takipçisinden mesaj ve yorum alan Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından takipçilerine yanıt verdi.'BU RENK PANTOLON YASAKLANSIN'Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada gündem olan tulum oyunuyla ilgili takipçilerini gülümseten bir cevap paylaştı. Kaygılaroğlu yaptığı açıklamada, "Yanımdaki arkadaş çıplak değil arkadaşlar. Bu renk pantolan yasaklansın' dedi.'RENGİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADIK'Ünlü oyuncu takipçileri için sosyal medya hesabından video yayınladı. Espirili bir şekilde gelen yorumlara yanıt veren Kaygılaroğlu, "Arkadaşlar tabi ki don, atletle tulum oynamıyoruz. Pantolonun azizliğine urağımışız" ifadelerini kullandı.'AŞIK SHAKESPEARE' SAHNEDEİngiliz tiyatro oyun yazarı ve senarist Tom Stoppard, Amerikalı senarist, roman ve oyun yazarı Marc Norman tarafından yazılan ve 71'inci Akademi Ödülleri’nde, En İyi Senaryo, En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu gibi ödülleri kazanan “Aşık Shakespeare", aynı isimle sahneye uyarlandı. Uraz Kaygılaroğlu’nun ilk kez tiyatro sahnesinde William Shakespeare’e canlandırıyor. Oyun, William Shakespeare’in 16. yüzyıl İngiltere’sinde, yeni oyunuyla kendini ispat etme çabası içindeki gençliğine ve genç bir kadının erkeklerin dünyasında sahneye çıkmak için verdiği mücadeleye odaklanıyor.Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sahnelenen "Aşık Shakespeare"de Kaygılaroğlu ve Erden'in yanı sıra Şebnem Sönmez, Merve Polat, Kerem Arslanoğlu, Ceren Taşçı ve Ekrem Can Arslandağ gibi başarılı oyuncular yer alıyor.Oyunun özgün atmosferini yansıtmak üzere bestelenen şarkılar, müzisyen Gülinler ve oyun için bir araya gelen özel müzik grubu tarafından sahnede canlı olarak seslendirildi. (DHA)