Love Story filmiyle adını dünyaya duyuran Amerikalı aktör Ryan O'neal hayatını kaybetti. Ryan O'neal ölüm haberini duyuran isim oğlu Patrick O'Neal oldu. Dünyaca ünlü oyuncu 2001 yılında lösemi, 2012 yılında ise kanser hastalığına yakalanmıştı. Ünlü isim bu zamana kadar 3 evlilik gerçekleştirmişti.Ryan O'Neal, 1970 yılında Oscar'a da aday gösterilmişti. Tam adı, Charles Patrick Ryan O'Neal olan sanatçı, Almanya'da büyüdü. Bir dönem boks sporuyla da ilgilenen sanatçı, 1960'lı yıllarda senaryo alanında da çalışmalar yürütmüştü. Ünlü ismin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.