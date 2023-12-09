Kansere yakalandı

İlhan Şeşen bir süredir müzik piyasasından uzak bir hayat sürdürüyordu. İstanbul'dan ayrılarak Bodrum'a yerleşen İlhan Şeşen'in akciğer kanserine yakalandığı öğrenildi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; İstanbul'da tedavi altına alınan sanatçı hakkında doktorları, tedaviye olumlu yanıt verdiği açıklamasında bulundu. Sanatçı daha önce de kanser hastalığına yakalanmış ve yenmişti.18 Haziran 1948'de Manisa'da dünyaya gelen İlhan Şeşen, 10 yıl serbest avukat olarak çalışmıştı. 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yapmaya başlayan sanatçı daha sonra yeğenleri ile Grup Gündoğarken'i kurmuştu ve oyunculuğa da başlamıştı.