Hande Erçel'den tekne pozları

Oyuncu Hande Erçel, aradığı aşkı buldu...Daha önce meslektaşlarıyla sıkça anılan Erçel, gönlünü sosyetik Hakan Sabancı'ya kaptırdı.İkili sık sık yurt dışı tatilleriyle gündem olurken, sosyal medya kullanıcılarının birçoğu bu aşkın kısa süreceğini öne sürdü.Ancak ikili, ilişkilerine dolu dizgin devam ediyor.Bir diğer yandan Hande Erçel, sosyal medya hesabından sık sık gündelik hayatını paylaşıyor.Erçel, son paylaşımını bir tekneden yaptı.Denize karşı poz veren Erçel'in o pozlarına beğeni yağdı.Bir diğer yandan paylaşıma yapılan yorumlar arasında "Hakan Sabancı'nın teknesi mi o" ifadeleri de konuşuldu.