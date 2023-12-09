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Eski eşler bir arada

Mihre Mutlu ile İbrahim Çelikkol birbirleriyle 5 yıl evli kalmışlardı. Bir oğulları da bulunan Mihre Mutlu ile İbrahim Çelikkol, yıllar sonra bir araya geldiler.

Ekleme: 9.12.2023 - 10:14 Güncelleme: 9.12.2023 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu geçtiğimiz yıllarda evliliklerini sonlandırmışlardı. Mihre Mutlu geçtiğimiz yıl eski eşi İbrahim Çelikkol hakkında konuşmuş ve oğlunun babası hakkında, "Hâlâ eski eşimi zaten çok severim. Biz nişanlıyken tatile gittiğimizde Datça'da Kindos Feneri'ni çok beğenip, enerjisini de çok sevip akşam yemeğinde karar verip hiç kimseye bir şey söylemeden, anneler, babalar, kardeşler, arkadaşlar dahil. Sanırım ondan bir 18 saat sonra gittik orada evlendik" açıklamasında bulunmuştu.

Eski eşler bir arada

İBRAHİM ÇELİKKOL İLE MİHRE MUTLU AYNI KAREDE

2017 yılında evlenip 2022 yılında boşanan çift, çocuklarının 4 yaş doğum günü kutlaması için bir araya geldiler. Mutlu sosyal medyada paylaştığı fotoğraf karesine, "Seninle geçen dolu dolu 4 sene... Çok iyiydi, hep iyiydi. İyi ki varsın dostum, ortağım, oğlum, güzelim ve iyi ki doğdun. Şanslı dört" ifadelerini ekledi.
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