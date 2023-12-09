Burak Satıbol'dan flaş açıklama!

Burak Satıbol, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi. 'Büyük Beden' tiyatro oyunundan bahseden oyuncu, "Tek kişilik oyun. İstanbul, Eskişehir, Ankara ve Bursa'da oynayacağım. Stand-up ama daha farklı" dedi."KÜÇÜK ADAM İSTEMİYORUM"Oyunun ismiyle ilgili olarak Satıbol, "Bu saatten sonra küçük adam istemiyorum. Fikri, duruşu, bakışı ve yüreğiyle her şeyiyle büyük olsun. Seyirciyi sahneye çıkarıyorum. Olmayan bir filmde seyirciyle dublaj yapıyoruz. Güzel gidiyor" şeklinde konuştu."TELEVİZYONDA KOMEDİ KALMADI""Günümüz komedi anlayışını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Satıbol, "Komedi herkesin tekelinde. Bir telefonla bile oluyor. Bir hikayeyle istediğinizi yapıyorsunuz artık. 'Ölümlü Dünya' vizyona girdi ve iyi açılış yaptı. Sinema için önemli çünkü koronavirüs pandemisinden sonra sinema sıkıntıya girdi. Televizyonda komedi kalmadı. Dram dizileri yurt dışına satıldığı için yapımcılar komediye yönelmiyor" yanıtını verdi."AYNI SORUNLAR DEVAM EDİYOR"'Sadık Ahmet' filminde rol alan ünlü isim, "Aralık sonunda vizyonda olacak. Değerli oyuncular var. Yılın flaş işi olacak. Bir dönem işi. Sadık Ahmet'in mücadele arkadaşını oynuyorum" şeklinde konuştu.Satıbol, "Filmin günümüze mesajı var mı?" sorusu üzerine, "Türk azınlıkların durumu aynı. Batı Trakya'da Yunanistan ve Bulgaristan'da değişen bir şey yok. Aynı sorunlar devam ediyor. Belki biraz hafifledi ama sorunlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.