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Barış Arduç eşinden övgüyle bahsetti!

Üç yıllık sessizliğine nokta koyan Gupse Özay, senaryosunu yazdığı; bir anne ile babanın doğumdan sonra yaşadıkları komik olayları anlatan ‘Lohusa’ filmi için gün sayıyor. Barış Arduç, kendisi gibi oyuncu olan eşi Gupse özay'dan övgüyle bahsetti.

Ekleme: 9.12.2023 - 02:11 Güncelleme: 9.12.2023 - 02:13 / Editör: Ozge Selin
'Deliha' filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Gupse Özay ile Barış Arduç, Temmuz 2020'de dünyaevine girmişti. Ünlü çift, Eylül 2022'de kızları Jan Asya'nın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

"GÜZEL FİLMLER YAPIYOR"

Son olarak 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan Barış Arduç, önceki gün Kuruçeşme'de bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı.

Yakışıklı oyuncu; 'Eltilerin Savaşı', 'Görümce' ve 'Deliha' filmleriyle hafızalarda yer eden eşinin son projesi Lohusa hakkında konuştu.

Ben çok etkilendim, spoiler vermek istemiyorum. Eşimi çok yetenekli buluyorum, güzel filmler yapıyor.

Barış Arduç eşinden övgüyle bahsetti!

"KARIMLA ÇOK GÜZEL BİR İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

15 aylık kızı Jan Asya'nın evde uyuduğunu belirten Arduç, "Bu saatlerde kızım uyuyor. Karımla çok güzel bir iş birliği içindeyiz. Onun işi olunca ben bakıyorum, benim işim olunca o bakıyor" ifadelerini kullandı.

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