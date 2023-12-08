Pelin Akil'e tatlı sürpriz!

Akşam saatlerinde geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Pelin Akil, daha sonra soluğu meydan katında bulunan bir restoranda aldı. Burada yemek yiyip günün yorgunluğunu atan güzel oyuncu, restoran çıkışı Zorlu PSM'nin yolunu tuttu.Her zaman olduğu gibi neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncu, "Aslında 'Piaf The Show' adlı tiyatro oyununu izlemeye geldik annemle. Minik dostumuz da bize eşlik etmek istiyor" ifadelerini kullandı.