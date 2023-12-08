Pelin Akil'e tatlı sürpriz!
Oyuncu Pelin Akil, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren ünlü isim, bu sırada yanına gelen minik dostunu sevdi.
Akşam saatlerinde geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Pelin Akil, daha sonra soluğu meydan katında bulunan bir restoranda aldı. Burada yemek yiyip günün yorgunluğunu atan güzel oyuncu, restoran çıkışı Zorlu PSM'nin yolunu tuttu.
Her zaman olduğu gibi neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncu, "Aslında 'Piaf The Show' adlı tiyatro oyununu izlemeye geldik annemle. Minik dostumuz da bize eşlik etmek istiyor" ifadelerini kullandı.
Her zaman olduğu gibi neşeli halleriyle dikkat çeken oyuncu, "Aslında 'Piaf The Show' adlı tiyatro oyununu izlemeye geldik annemle. Minik dostumuz da bize eşlik etmek istiyor" ifadelerini kullandı.