Nurgül Yeşilçay'dan nostalji paylaşımı!

Farklı hikayesi, başarılı oyunculukları ile olduğu kadar görkemli kıyafetleri ve stylingi ile de beğeni toplayan, Kanal D'nin 22 Ağustos'ta final yapan dizisi 'Veda Mektubu'nun 'Alanur'u Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz aylarda verdiği kilolarla gündeme gelmişti.Nasıl zayıfladığını anlatarak tatlı ve çikolatadan uzak durduğunu belirten ünlü isim, sabah kalktıktan sonraki ilk dört saat yemek yemediğinin altını çizerek şu ifadeleri kullanmıştı:Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım. Alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun. Sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun.Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.Yeşilçay bu defa nostalji paylaşımıyla çok konuşuldu.Gençlik fotoğrafını paylaşan Yeşilçay o karesine; "Bir 20-25 yılı vardır" notunu düştü. Ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Güzel oyuncuya; 'Hiç değişmemişsin', 'Her halin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.