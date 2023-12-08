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Miray Daner: 'Sosyal medya yalan!'

Bir dönem fazla kilolarıyla sık sık eleştirilen Miray Daner, kendisini o zaman da çok beğendiğini söyledi.

Ekleme: 8.12.2023 - 08:38 Güncelleme: 8.12.2023 - 08:39 / Editör: Ozge Selin
Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner, bir derginin bu ayki sayısına konuk olduğu.

Ünlü oyuncu, bir dönem ise fazla kilolarıyla sık sık gündem olmuştu. Kilolarından dolayı eleştirilen Daner, üç ayda 10 kilo vererek bambaşka birine dönüşmüştü.

Samimi açıklamalarda bulunan Daner, sosyal medyada yapılan yorumları eleştirdi.

"Yalan geliyor"

Bir dönem fazla kilolarıyla sık sık gündeme gelen Miray Daner, adeta isyan etti. Miray Daner, "Sürekli güzellik standartlarına, algılarına uymak zorunda hissettiren bir uygulamayı kullanmak bana iyi gelmiyor. Orada yaratılan böyle her şeyin mükemmel oluşu bana yalan geliyor" dedi.

Sonra ekledi "Ben kilolu olduğum dönemde de kendimi her zaman çok sevip beğendim. Hiç bu anlamda kendimi dövmedim."

"Özel bir Diyet uygulamıyorum."

Verdiği kilolarla dikkat çeken Miray Daner, beslenme alışkanlığını değiştirdiğini söyledi: "Sağlıklı besleniyorum. Tabii ki kendime izin verip karbonhidrat da tüketiyorum. Tatlı tabaklarının dibini de sıyırıyorum ama sağlıksız beslendiğimi düşündüğüm günün ardından normal düzenime geri dönüyorum. Özel bir Diyet uygulamıyorum."

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Miray Daner; Kubilay Aka, Oğulcan Engin gibi popüler isimlerle aşk yaşadı.
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