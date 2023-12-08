İlyas Yalçıntaş hastalığını açıkladı

"İncir", "Bu Nasıl Veda" ve "Gel Be Gökyüzüm" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı İlyas Yalçıntaş, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ünlü şarkıcı hastalığını ilk kez açıkladı.

Katıldığı X Factor Türkiye yarışması ile ünlenen, ardından seslendirdiği şarkılarla milyonlarca kişiye hitap eden şarkıcı İlyas Yalçıntaş, bir süredir gözlerden uzaktı.



Yalçıntaş, sosyal medya hesabından mücadele ettiği hastalığını duyurdu. ünlü şarkıcı, "Ramsay Hunt" sendromuna yakalandığını açıkladı.



"2 aydır hastane dolaşıyorum"



2 aydır hastane hastane dolaştığını dile getiren ünlü şarkıcı hastalığının tedavisi olduğunu öğrenince çok mutlu olduğunu söyledi. Hayranlarına bu konuda bilgi veren İlyas Yalçıntaş şu ifadeleri kullandı;



"Tedavisi var"



'Yaklaşık 2 aydır bir dizi hastane ve doktor muayenesi sonucu "Ramsay Hunt" sendromuna yakalandığım ortaya çıkmıştır. Bu sıkıntılı süreci nihayet atlatmanın ve rahatsızlığımın tedavisinin olmasını bilmenin mutluluğu içerisindeyim. Herkese sağlıklı günler diliyorum, sevgiler.'