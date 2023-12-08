Eda Ece'den hamilelik paylaşımı!

Ünlü oyuncu Eda Ece, 2019 yılından bu yana aşk yaşadığı basketbolcu Buğrağan Tuncer ile 21 Haziran'da dünyaevine girmişti.'HER ŞEY YOLUNDA'Eda Ece geçtiğimiz ay AVM'de objektiflere yansımış, 'Hazırlıklarımız devam ediyor. Hamilelik süreci çok şükür iyi gidiyor. Her şey yolunda" demişti.'GÖBEKLİ AYNA SELFİESİ'Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından Influencer Rachel Araz Kirespi ile paylaşımda bulundu. Eda Ece, paylaşımına 'Ben 20 haftalık, Racheliko 31 haftalık hamile olunca göbekli ayna selfiesi show' notunu düştü.MİNİK DOSTA HÜZÜNLÜ VEDAEda Ece, Ekim ayında 10 yıldır beraber yaşadığı minik dostu Pluto'ya veda etti. Oyuncu küçük dostuna itafen, "Hoşçakal Pluto'm... En sadık arkadaşım, kendi küçük yüreği büyük yoldaşım, peşimi hiç bırakmayan, ilk çocuğum. Öyle çok anımız var ki seninle, beraber büyümüştük.. Annen seni çok özleyecek. Bütün aile çok üzgünüz. Daha fazla yazamayacağım, resimlerine de zor bakıyorum. Bu güzel 10 yıl için binlerce kez teşekkür ederim sana. Pluto 12.12.2013- 18.10.2023∞" ifadelerini kullandı.