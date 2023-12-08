Armağan Çağlayan AVM çalışanlarına bağırdı!
Program çekimi için Şişli’deki bir AVM'ye gelen Armağan Çağlayan, kozmetik firması çalışanlarıyla tartışma yaşadı. Dakikalarca çalışanlara bağıran ünlü sunucunun o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Şişli ilçesi Mecidiyeköy semtinde bulunan bir AVM'de meydana geldi.
İddiaya göre; Armağan Çağlayan (57), program çekimi için bulunduğu AVM'deki bir kozmetik firmasına geldi. Çağlayan, burada henüz bilinmeyen bir nedenle firma çalışanlarıyla tartışmaya başladı.
AVM'de çalışanlara dakikalarca bağıran Armağan Çağlayan, ardından kozmetik firmasından uzaklaştı.
Özel güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.
İddiaya göre; Armağan Çağlayan (57), program çekimi için bulunduğu AVM'deki bir kozmetik firmasına geldi. Çağlayan, burada henüz bilinmeyen bir nedenle firma çalışanlarıyla tartışmaya başladı.
AVM'de çalışanlara dakikalarca bağıran Armağan Çağlayan, ardından kozmetik firmasından uzaklaştı.
Özel güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.