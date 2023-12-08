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Aleyna Tilki isyan etti!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından sitem dolu paylaşımda bulundu. Tilki, " Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 8.12.2023 - 00:53 Güncelleme: 8.12.2023 - 00:54 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı sitem dolu paylaşımda sektörü domine eden kişiler tarafından devre dışı bırakıldığını iddia etti. Şarkıcı, paylaşımında "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar.Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir… Çünkü onlar yine benim çıkardığım şarkıları dinlemeye devam ediyorlar. Gerisini de canım Allah’ıma şikayet ediyorum. (Şuanda yüzyüze geldiğim kimse küfrümü üstüne alınmasın diğerlerinin zaten asla yüzüne bakmıyorum artık)" ifadelerine yer verdi.

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