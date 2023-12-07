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Yıllar sonra ortaya çıktı

1990'ların ünlü sunucusu Güner Ümit geçtiğimiz günlerde kontrol için doktora gitti. Güner Ümit'in doktorunun paylaşımı ile son hali ortaya çıktı. Ünlü sunucunun yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri magazin basınında kısa sürede gündem oldu.

Ekleme: 7.12.2023 - 09:03 Güncelleme: 7.12.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
'Turnike' adlı yarışma programı ile bir dönemin fenomen isimlerinden olan Güner Ümit ekran macerasını noktalamasının ardından ortadan kayboldu. 1990'lı yılların en ünlü sunucularından olan Güner Ümit, gözlerden uzak bir yaşam sürdürme kararı aldı.

Yıllar sonra ortaya çıktı

90'LARIN YILDIZI GÜNER ÜMİT YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Sunuculuğun yanı sıra seslendir sanatçılığı da yapan ünlü isim Ümit, geçtiğimiz nisan ayında bir hastaneye gitti. Ümit'in son hali, doktorun paylaşımıyla gözler önüne serildi.

Doktor, ünlü isim ile çekildiği kareyi 'Seslendirme sanatçısı ve program sunucusu Sayın Güner Ümit'e küçük bir müdahale sonrasında çok zevkli bir sohbet yaptık ve kendisini uğurladık' notuyla paylaştı.

İşte Güner Ümit'in son hali;

Yıllar sonra ortaya çıktı
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