Yıllar sonra ortaya çıktı

'Turnike' adlı yarışma programı ile bir dönemin fenomen isimlerinden olan Güner Ümit ekran macerasını noktalamasının ardından ortadan kayboldu. 1990'lı yılların en ünlü sunucularından olan Güner Ümit, gözlerden uzak bir yaşam sürdürme kararı aldı.Sunuculuğun yanı sıra seslendir sanatçılığı da yapan ünlü isim Ümit, geçtiğimiz nisan ayında bir hastaneye gitti. Ümit'in son hali, doktorun paylaşımıyla gözler önüne serildi.Doktor, ünlü isim ile çekildiği kareyi 'Seslendirme sanatçısı ve program sunucusu Sayın Güner Ümit'e küçük bir müdahale sonrasında çok zevkli bir sohbet yaptık ve kendisini uğurladık' notuyla paylaştı.İşte Güner Ümit'in son hali;