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Ünlü gitarist hayatını kaybetti!

Müzisyen Yalçınkaya Tümay, zatürreye bağlı organ yetmezliğinden 81 yaşında İstanbul’da hayata veda etti. Müziğe 14 yaşında başlayan, 1960’lı yıllarda Cem Karaca’nın solisti olduğu Apaşlar grubunun gitaristi olan Tümay, Cem Karaca’nın seslendirdiği 'Ayşem' şarkısının da bestecisiydi.

Ekleme: 7.12.2023 - 00:38 Güncelleme: 7.12.2023 - 00:42 / Editör: Ozge Selin
Müzisyen Mehmet Soyarslan ile beraber Apaşlar grubunu kuran Yalçınkaya Tümay, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Erkin Koray ve Cem Karaca gibi isimlerle çalışan Tümay, yarın Erenköy Galip Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

Ünlü gitarist hayatını kaybetti!

"ERKİN KORAY ONA ‘PAŞA YALÇIN’ DERDİ"

Yalçınkaya Tümay’ın kızı Aydan Ağaoğlu, “Hayatı boyunca hep pozitif bir enerjisi oldu. İnsanları, doğayı, hayvanları çok severdi. Müziğe derinden bağlıydı. Aynı zamanda çok başarılı bir sporcu ve tenisçiydi. Kadıköy’ün sembol ismiydi. Erkin Koray ona ‘Paşa Yalçın’ derdi. Hayatı boyunca müzikten hiç kopmadı. Ayşem olarak bilinen Ayşen şarkısını anneme yazmıştı” dedi.

Ünlü gitarist hayatını kaybetti!

"BESTE YAPMAYA DEVAM EDİYORDU"

Apaşlar grubunun kurucularından müzisyen Mehmet Soyarslan, "Bir ay evvel görüştük, devamlı beste yapardı ve bana bestelerini telefondan gönderirdi. Sürekli iletişim halindeydik. Çok anımız var. Müziği çok seven bir insandı. Erkin Koray’ı çok severdi. İnsanları birbirine yaklaştıran, sevgi dolu bir insandı” şeklinde konuştu.

Ünlü gitarist hayatını kaybetti!

RESİMDEKİ GÖZYAŞLARI, BU SON OLSUN, AYŞEM...

Hem Cem Karaca hem de Erkin Koray ile çalıştıklarını söyleyen Soyarslan, "Apaşlar grubu 1960’ta kuruldu. Basçımız Ahmet Tuzcuoğlu, grubumuza Cem Karaca’yı getirdi. Cem’in muazzam bir sesi vardı, bizim için çok iyi bir şeydi. Hürriyet’in Altın Mikrofon Şarkı Yarışması’nda en iyi ikinci grup ödülünü aldık. Sonrasında turnelerimiz çok takip edildi. Almanya’da turneye gittik. Köln’de bir Türk plak şirketiyle anlaşma yaptık ve tüm bilinen şarkıları burada kaydettik. Resimdeki Gözyaşları, Bu Son Olsun, Ayrılık Günümüz, Yalçın’ın bestesi Ayşem, İstanbul’u Dinliyorum, Oy Babo gibi bilinen şarkıları burada kaydettik. Bize orada büyük bir orkestra eşlik ediyordu. O gün için Türkiye’de olmayan bir kayıt sistemiydi. Birçok parçanın aranjmanını beraber yaptık" ifadelerini kullandı.

Ünlü gitarist hayatını kaybetti!
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