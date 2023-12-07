Ünlü gitarist hayatını kaybetti!

Müzisyen Mehmet Soyarslan ile beraber Apaşlar grubunu kuran Yalçınkaya Tümay, 81 yaşında hayatını kaybetti.Erkin Koray ve Cem Karaca gibi isimlerle çalışan Tümay, yarın Erenköy Galip Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Aile Mezarlığı’na defnedilecek."ERKİN KORAY ONA ‘PAŞA YALÇIN’ DERDİ"Yalçınkaya Tümay’ın kızı Aydan Ağaoğlu, “Hayatı boyunca hep pozitif bir enerjisi oldu. İnsanları, doğayı, hayvanları çok severdi. Müziğe derinden bağlıydı. Aynı zamanda çok başarılı bir sporcu ve tenisçiydi. Kadıköy’ün sembol ismiydi. Erkin Koray ona ‘Paşa Yalçın’ derdi. Hayatı boyunca müzikten hiç kopmadı. Ayşem olarak bilinen Ayşen şarkısını anneme yazmıştı” dedi."BESTE YAPMAYA DEVAM EDİYORDU"Apaşlar grubunun kurucularından müzisyen Mehmet Soyarslan, "Bir ay evvel görüştük, devamlı beste yapardı ve bana bestelerini telefondan gönderirdi. Sürekli iletişim halindeydik. Çok anımız var. Müziği çok seven bir insandı. Erkin Koray’ı çok severdi. İnsanları birbirine yaklaştıran, sevgi dolu bir insandı” şeklinde konuştu.RESİMDEKİ GÖZYAŞLARI, BU SON OLSUN, AYŞEM...Hem Cem Karaca hem de Erkin Koray ile çalıştıklarını söyleyen Soyarslan, "Apaşlar grubu 1960’ta kuruldu. Basçımız Ahmet Tuzcuoğlu, grubumuza Cem Karaca’yı getirdi. Cem’in muazzam bir sesi vardı, bizim için çok iyi bir şeydi. Hürriyet’in Altın Mikrofon Şarkı Yarışması’nda en iyi ikinci grup ödülünü aldık. Sonrasında turnelerimiz çok takip edildi. Almanya’da turneye gittik. Köln’de bir Türk plak şirketiyle anlaşma yaptık ve tüm bilinen şarkıları burada kaydettik. Resimdeki Gözyaşları, Bu Son Olsun, Ayrılık Günümüz, Yalçın’ın bestesi Ayşem, İstanbul’u Dinliyorum, Oy Babo gibi bilinen şarkıları burada kaydettik. Bize orada büyük bir orkestra eşlik ediyordu. O gün için Türkiye’de olmayan bir kayıt sistemiydi. Birçok parçanın aranjmanını beraber yaptık" ifadelerini kullandı.