Oğlunun ilk fotoğrafını paylaştı!

Uzun süredir aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti. Mola'nın nikâh şahidi meslektaşı ve yakın arkadaşı Enis Arıkan, Aksakallı'nın şahidi ise eski futbolcu Sinan Engin olmuştu.Sürpriz nikahtan kısa süre sonra hamile olduğunu açıklayan Mola, 'Bizim için cinsiyet o kadar önemli değil. Sağlıklı gelsin yeter, çok şükür her şey yolunda da gidiyor. Bizde bir anı olsun' demişti. Aksaklı da, “Şimdiye kadar hep kız tahmin ettim. Ezgi de hep erkek diyordu. Bizim için sağlıklı gelsin yeter” diye konuşmuştu.YAKIN ARKADAŞI 'CAN' İSMİNİ AĞZINDAN KAÇIRDIEzgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın oğulları, 24 Kasım'da sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmişti. Çiftin bebeklerinin isminin ne olacağı ise henüz bilinmese de Merve Dizdar yaptığı bir gafla ağzından 'Can' ismini kaçırmıştı.İLK KARE!40 yaşındaki Ezgi Mola, 6.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden minik oğlunun ilk karesini paylaştı.Bebeğini doktor kontrolüne getiren ünlü isim, paylaşımına; 'Canım doktorumuz. Sonunda o gün geldi mi? Kontrol günü...' mesajını yazdı.Güzel oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.