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Oğlunun ilk fotoğrafını paylaştı!

Mayıs ayında dünyaevine giren oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı, geçtiğimiz günlerde ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Mola, ismini henüz açıklamadığı minik oğlunun doktor kontrolünde çekilen ilk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekleme: 7.12.2023 - 00:52 Güncelleme: 7.12.2023 - 00:55 / Editör: Ozge Selin
Uzun süredir aşk yaşayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, 8 Mayıs'ta evlenmişti. Mola'nın nikâh şahidi meslektaşı ve yakın arkadaşı Enis Arıkan, Aksakallı'nın şahidi ise eski futbolcu Sinan Engin olmuştu.

Sürpriz nikahtan kısa süre sonra hamile olduğunu açıklayan Mola, 'Bizim için cinsiyet o kadar önemli değil. Sağlıklı gelsin yeter, çok şükür her şey yolunda da gidiyor. Bizde bir anı olsun' demişti. Aksaklı da, “Şimdiye kadar hep kız tahmin ettim. Ezgi de hep erkek diyordu. Bizim için sağlıklı gelsin yeter” diye konuşmuştu.

Oğlunun ilk fotoğrafını paylaştı!

YAKIN ARKADAŞI 'CAN' İSMİNİ AĞZINDAN KAÇIRDI

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın oğulları, 24 Kasım'da sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmişti. Çiftin bebeklerinin isminin ne olacağı ise henüz bilinmese de Merve Dizdar yaptığı bir gafla ağzından 'Can' ismini kaçırmıştı.

Oğlunun ilk fotoğrafını paylaştı!

İLK KARE!

40 yaşındaki Ezgi Mola, 6.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden minik oğlunun ilk karesini paylaştı.

Bebeğini doktor kontrolüne getiren ünlü isim, paylaşımına; 'Canım doktorumuz. Sonunda o gün geldi mi? Kontrol günü...' mesajını yazdı.

Oğlunun ilk fotoğrafını paylaştı!

Güzel oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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