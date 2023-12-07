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Oğlunu duygulandıran mesaj

Şarkıcı Emrah'ın büyük oğlu Tayfun ile arasındaki sorun devam ediyor. Oğlu Tayfun'u bir türlü kabullenemeyen Emrah, baba olarak düğününe bile gitmemişti. Son olarak küçük oğluyla ilgili bir paylaşımda bulunan şarkıcı, bu hareketiyle bir kez daha tepkilerin odağına yerleşti.

Ekleme: 7.12.2023 - 09:05 Güncelleme: 7.12.2023 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Emrah'ın üç çocuğu bulunuyor. İki oğlu bir kızı bulunan Emrah, büyük oğlu Tayfun'la yıllardır uzak mesafe bir baba-oğul ilişkisi yürütüyor. Öyle ki oğlu Tayfun'un düğününe bile katılmamıştı. Yaptıklarıyla tepkilerin odağına yerleşen Emrah son olarak, oğlu Elyesa'nın doğum gününü duygu yüklü bir paylaşımla kutladı. Tabii bu paylaşıma da tepkiler gecikmedi.

Şarkıcı Emrah oğlu için paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Oğlunu duygulandıran mesaj

'Canım oğlum benim Elyesa'm hayatımın anlamı, dünyamın ışığı sen benim canımsın canımın içisin... Bugün 9 yaşına girdin aslan oğlum büyüyorsun seninle gurur duyuyorum benim akıllım benim yakışıklım...

Şükürler olsun Allah'ıma bana bugünleri gösterdiği için... İyi ki senin gibi bir evladım var iyi ki senin babanım yüce Allah'ım sana sağlıklı mutlu ve güzel bir ömür nasip etsin inşallah...

Ömrümün sonuna kadar dağ gibi arkandayım yanındayım senin seni çok seviyorum... Hiçbir zaman unutma sen benim Kalbimsin.'

EMRAH'A TAYFUN TEPKİSİ

Emrah'ın bu paylaşımı sonrası takipçilerinden tepkiler gecikmedi. Ünlü isme gelen yorumların çoğunda, büyük oğlu Tayfun'a yaptığı haksızlığa dikkat çekildi. İşte o yorumlardan ikisi!

Oğlunu duygulandıran mesaj
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