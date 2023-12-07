'Oğlun karizmatik, oyuncu yapsana'

1995 yılında yapımcı Tahir Conka ile nikâh masasına oturan Yasemin Baştan (51), geçtiğimiz ekim ayında katıldığı programda, özel hayatına dair çarpıcı bir itirafta bulunmuştu."BÜYÜK CESARET!"Oyuncunun yayında bilinen soyadı Conka yerine Baştan'ı kullanması, sunucunun da dikkatini çekmişti. Soyadı değişikliği hakkında "Bunca yıllık kariyerini Conka soyadına inşaa edip, şimdi Baştan'ı seçmek büyük bir cesaret" yorumu yapılan ünlü isim, bunun üzerine boşandığını açıklamıştı."BOŞANALI ÜÇ YIL OLACAK"Bunun telaffuzuna ihtiyaç olmadı. Ben programlara katılan biri değilim. Üç yıl olacak boşanalı, sürecin üzerinden üç yıl geçti. O soyadıyla başladım evet. Şimdi gerçekten baştan başlıyorum. 'Kendi cumhuriyetimi ilan ettim' diyeyim. Herkes iyi olsun, ben çok iyiyim. Yaşadığım her şeye teşekkür ediyorum. Oğlum 26 yaşında oldu. Benim için gerekli miydi, belki değildi. Şu andaki Yasemin'i çok seviyorum. Çok güldüğüm bir şey oldu. Şöyle bir haber okudum; bir dizi için 'Rolü Yasemin Conka'ya teklif ettiler ama Yasemin Baştan aldı.' O çok eğlenceliydi.OĞLU SARP'LA POZUNA YORUM YAĞDIYasemin Baştan, son olarak sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine geldi. Instagram hesabından oğlu Sarp ile fotoğrafını yayınlayan oyuncuya, meslektaşı dikkat çeken bir tavsiyede bulundu.Oğluna sarılıp poz veren Baştan'ın fotoğrafına, çok sayıda takipçisinin yanı sıra usta oyuncu Yalçın Özden'den ise "Karizmatik mevcut, oyuncu yapsana" yorumu geldi. Yasemin Baştan ise meslektaşına gülücük emojisiyle cevap verdi.