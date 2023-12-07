Mutluluğın sırrını açıkladı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen ve şimdilerde Kuruluş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkan Burak Özçivit, evliliklerini Karan ve Kerem adını verdikleri oğulları ile taçlandırdı. İki çocuğu bulunan Fahriye Evcen, bu ay kapağında yer aldığı dergiye samimi açıklamalarda bulundu.İşte Fahriye Evcen'in dergiye verdiği röportajdan satır başları;"İlişkide en başta kendini mutlu edebilmek, dengede olabilmek, hep sevgiyi ve sevmeyi seçebilmek önemli. Eğer karşındaki de dengedeyse o ilişki akıp gidiyor. Farklı arayışlarda olmadan, her andaki değeri ve güzelliği görebilmek lazım. Bizde böyle oldu bugüne kadar.Anne olduğumdan beri herkesin içindeki o küçük çocuğu görebiliyorum. O yüzden daha da şefkatli bir yerden bakıyorum kendime ve insanlara. Bütün gün tek derdim; Kaan ile Kerem'i doyasıya öpmek ve koklamak. Hiç bıkmıyorum."