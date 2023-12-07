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Beyaz Gazete
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Balayı pozlarına beğeni yağdı!

Gülcemal, Bir Zamanlar Çukurova ve Deli Gönül gibi yapımlarla tanınan Murat Ünalmış, Albena İlieva ile geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlenmişti. Sadece yakın çevresinin katılığı bir dünyaevine giren Murat Ünalmış'tan balayı pozları geldi.

Ekleme: 7.12.2023 - 00:48 Güncelleme: 7.12.2023 - 00:52 / Editör: Ozge Selin
'Güneşi Gördüm', 'Yer Gök Aşk', 'Sevda Kuşun Kanadında', 'Deli Gönül' ve 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen, son olarak 'Gülcemal' dizisinde Melis Sezen ile başrolü paylaşan Murat Ünalmış, , Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturmuştu.

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Ünlü oyuncu, düğünde çekilen bir kareye Instagram hesabında yer verip, 'Bu mutlu günümüzde yanımızda olan, güzel dileklerini ileten tüm aile fertlerimize, dostlarımıza, arkadaşlarımıza, takipçilerimize yürekten teşekkür ediyoruz' mesajını yazmıştı.

Balayı pozlarına beğeni yağdı!

'GÖZ ÖNÜNDE YAŞAMAYI SEVMİYORUZ'

Üç yıldır birlikte olduğu Nutiye Akar ilea sade bir törenle dünyaevine giren Ünalmış, 'Hayatımızı göz önünde yaşamayı seven bir çift değiliz. Ondan dolayı kendi sade hayatımızı yaşamaya çalışıyoruz' açıklamasını yapmıştı.

Balayı pozlarına beğeni yağdı!

BALAYI POZLARI GELDİ

Murat Ünalmış'tan balayı pozları geldi. Ünlü ismin eşi ile pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünalmış'ın pozlarına; 'Maşallah size', 'Çok yakışıyorsunuz', 'Harika görünüyorsunuz', 'Maşallah diyelim' gibi yorumlar yapıldı.

Balayı pozlarına beğeni yağdı!


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