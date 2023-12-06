Yıldız Tilbe'nin genç sevgilisini sahnede öptüğü anlar olay oldu

Sesi ve yorumu ile hiç kuşkusuz Türkiye'nin en iyi kadın sanatçılarından Yıldız Tilbe, attığı her adımıyla ve açıklamasıyla sıkça adından söz ettiriyor.Tilbe şimdi de genç sevgilisiyle gündem oldu.İstanbul'daki sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Yıldız Tilbe'nin sahnede sevgilisini öptüğü anlar kameralara yansıdı.Tilbe ve sevgilisine sosyal medyadan 'Şimdi ne şarkılar çıkar', 'Yeni besteler yükleniyor' şeklinde yorumlar geldi.Tilbe'nin küçük sevgilisinin kim olduğu bilinmiyor.