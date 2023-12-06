Yasemin Yalçın'ın yeni projesi...
Yasemin Yalçın; 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminde oğlunun sanatla dolu hayatına eşlik eden, usta şarkıcının mücadele dolu yolculuğunu destekleyen annesi, tiyatrocu Toto Karaca olarak izleyicilerle buluşacak.
Ünlü sanatçı Yasemin Yalçın, Cem Karaca'nın hayatını anlatan ve çekimleri tamamlanan Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde, Toto Karaca rolünde kamera karşısına geçti.
İsmail Hacıoğlu, Yüksel Aksu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, 8 Şubat 2004 tarihinde 59 yaşında hayatını kaybeden Cem Karaca rolünü oynayacak.
İsmail Hacıoğlu, Yüksel Aksu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, 8 Şubat 2004 tarihinde 59 yaşında hayatını kaybeden Cem Karaca rolünü oynayacak.