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Şarkıcı Zara hayalini açıkladı

Güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara, şarkıcı olmasaydı pilot olacaktı.

Ekleme: 6.12.2023 - 10:10 Güncelleme: 6.12.2023 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Son günlerde aldığı kilolarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Zara, önceki gün Yeşilköy'deki bir mekanda sahneye aldı.

Sahne öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, samimi açıklamlarda bulundu. Kilosuyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, şarkıcı, hayalindeki mesleği açıkladı.

Kilosuyla ilgili yapılan haberlerle ilgili konuşan Zara 'Ata Demirer, Sibel Can ve Eser Yenenlerle birlikte haberim yapılmış. Bu bana çok soruldu. Bir film mi? Bir düet mi? Bir televizyon projesi mi? Böyle bir dörtlü nasıl bir araya gelir?

'Gurur duydum'

Türkiye'nin kilolu dört sanatçısı diye verildi haberler. Ben de bu grupta yer almaktan özellikle gurur duydum. Bu şampiyonlar ligine girmek kolay değil' dedi.

'Şarkılarımla uçuruyorum'

Bir dönem pilot olmayı çok istediğini, hatta Hezarfen Ahmet Çelebi Havalimanı'nda tek motorlu uçak kullandığını söyleyen Zara 'Ama annemin yüksek öngörüsü ile konservatuara yazıldım. Şimdi hep şöyle diyorum, sizi öyle uçuramadım böyle uçuruyorum. Müzikseverler de kapatıyorlar gözlerini, bağlıyorlar emniyet kemerlerini takılıyorlar peşime' diyerek güldü.
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