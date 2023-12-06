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Nicolas Cage'den emeklilik açıklaması!

Aslı ismi Nicolas Coppola olan, 1995 yapımı 'Leaving Las Vegas' (Elveda Las Vegas) filmindeki performansı sayesinde Oscar heykelciğini evine götüren Nicolas Cage, ocak ayında 60 yaşına girecek. Hollywood yıldızı, emeklilik planıyla ilgili açıklama yaptı.

Ekleme: 6.12.2023 - 01:16 Güncelleme: 6.12.2023 - 01:19 / Editör: Ozge Selin
Nicolas Cage; 40 yılı aşkın oyunculu kariyerinde 'The Rock' (Kaya), 'Con Air', 'Face/Off' (Yüz/Yüze), 'City of Angels' (Melekler Şehri), 'Lord of War' (Savaş Tanrısı), 'Ghost Rider' (Hayalet Sürücü), 'The Frozen Ground' (Karanlık Cinayetler) ve 'Pig' (Domuz) gibi yapımlarda rol aldı.

"3-4 FİM DAHA YAPABİLİRİM"

Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola'nın yeğeni olan Cage, emekliliğe dair planını açıkladı. Vanity Fair’e konuşan 59 yaşındaki aktör, "Emeklilik planımı sağlamlaştırmaya başlıyorum. Belki 3-4 film daha yapabilirim" dedi.

Nicolas Cage'den emeklilik açıklaması!

Babası 75 yaşında hayatını kaybeden Nicolas Cage, "Eğer yeterince şanslıysam 15 yılım veya daha fazlası var. Babamı örnek alarak 15 yılda ne yapmak isterim? Ailemle vakit geçirmek isterim" ifadelerini kullandı.

Nicolas Cage'den emeklilik açıklaması!

"SİNEMADA SÖYLEMEM GEREKEN HER ŞEYİ SÖYLEDİM"

Elveda Las Vegas ile Oscar ve Altın Küre kazanan Dünyaca ünlü ABD'li aktör, "Sinema konusunda söylemem gerekenleri söylediğimi hissediyorum. Oyunculuk performansımı elimden geldiğince ileri götürdüm" yorumunda bulundu.

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