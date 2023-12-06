'Kızılcık Şerbeti'nden para aldı mı?

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah hakkında sosyal medyada yapılan yorumlar üzerine yapım şirketinden çarpıcı bir açıklama geldi. Son olarak 'Aşk-ı Memnu' uyarlaması 'Bihter' filminin başrolünde yer alan Farah Zeynep Abdullah'ın, konuk oyuncu olması karşılığında Kızılcık Şerbeti'nden para aldığı iddiası çok konuşulmuştu.

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Farah Zeynep Abdullah, Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 1 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.Yapım şirketi, Nursema'nın (Ceren Karakoç) Amerika'dan gelen arkadaşı 'Dilruba' karakterine hayat veren ünlü oyuncu için sosyal medyada "diziden para aldı" şeklinde yorumlar yapılınca açıklama yayınladı.Gold Film'in Instagram hesabından paylaşılan açıklamada, Farah Zeynep Abdulah'ın iddianın aksine diziden para almadığı, ünlü oyuncu adına desteğinden dolayı ürk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağış yapıldığı belirtildi.Açıklamada, "Değerli oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın ücret karşılığında Kızılcık Şerbeti'ne konuk olduğu yönünde basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Farah Zeynep Abdullah'ın Kızılcık Şerbeti'ni severek, beğenerek takip etmesi ve Yapımcımız Faruk Turgut'la olan dostluğuna binaen dizimize konuk olmuştur" denildi.Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi, "Farah Zeynep Abdullah'ın verdiği destekten dolayı kendisi adına Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunulmuştur. Kızılcık Şerbeti'ne güç katan Farah Zeynep Abdullah'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.