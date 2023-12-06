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Güzelliğiyle büyük beğeni topladı

Önceki gün bir ödül törenine katılan oyuncu Simay Barlas, güzelliğiyle göz doldurdu.

Ekleme: 6.12.2023 - 08:46 Güncelleme: 6.12.2023 - 08:48 / Editör: Ozge Selin
Halit Özgür Sarı, Dolunay Soysert, Bertan Asllani ve Yurdaer Okur ile başrolünü paylaştığı Yabani dizisinde hayat verdiği Rüya karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Simay Barlas, önceki gün bir ödül törenine katıldı.

Güzelliğiyle büyük beğeni topladı

Sade ve şık

Geceye özel hazırlanan Barlas, sade ve şık tarzıyla damga vurdu.

Çektirdiği kareleri takipçileriyle paylaşan Simay Barlas derin göğüs dekoltesi ve derin yırtmacıyla adeta nefes kesti.

Simay Barlas'ın iddialı pozlarına sosyal medyada; 'Yine harika görünüyorsun', 'Güzelliğin halis mi?', 'Duru güzelliğin', 'Çok sade ve şık' gibi yorumlar yapıldı.

Güzelliğiyle büyük beğeni topladı
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