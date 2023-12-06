Doğal tarzıyla dikkat çekti

Üç çocuk annesi Brezilyalı model Adriana Lima, yüzündeki değişimle gündeme gelmişti.Doğumdan sonra sürekli eleştirilen ünlü model Adriana Lima'nın yüzündeki değişimi hakkında birçok yorum yapılmıştı.Yüzündeki değişimle görenleri şaşırtan 42 yaşındaki model, hakkında estetik iddiaları ortaya atılmıştı.Estetik iddialarını yalanlayan Lima "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.Adriana Lima, Los Angeles galasındaki son görüntüsünden haftalar sonra kırmızı halıya geri döndü.Eski bir Victoria's Secret meleği olan Brezilyalı model, önce gün bir yardım gecesine katıldı.42 yaşındaki model, bu sefer makyajını azalttı ve daha hafif bir görünüm tercih etti.Her yıl düzenlenen etkinlik için pelerinli bir gece elbisesi giyen Adriana, gala öncesinde verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.