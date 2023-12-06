Burak Kut'un acı günü!

Burak Kut'un eşi Cansen Yeni, "Sevgili dostlarım, canım annemin kaybından bu yana arayan, mesaj atan bütün dostlarıma çok teşekkür ederim. Maalesef çok zor bir dönem geçirdiğim için birçoğuna cevap veremedim, beni affedin. Allah başta canım annem Semiha Yeni olmak üzere bütün kaybettiklerimize gani gani rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.Annesi için önce 7 Aralık Perşembe günü İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde, ardından Mersin'deki Muğdat Camii'nde cenaze namazının kılınacağını belirten Cansen Yeni, "Öğle namazının ardından mevlidimiz olacak. İstanbul'da ve Mersin'de olan bütün dostlarımızı bekliyoruz" açılamasını yaptı.