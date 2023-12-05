İrem Sak’tan evlilik açıklaması!

"Yalan Dünya", "Çukur", "Kuş Uçuşu" gibi birçok projede yer alan yetekli oyuncu İrem Sak, iki yıldır basketbolcu Furkan Korkmaz ile gözlerden uzak bir aşk yaşıyor.Geçtiğimiz gün Cihangir’de görüntülenen Sak, mutlu birlikteliklerin sırrını ve evlilik hakkında bomba açıklamalar yaptı.Eda Ece- Bığrahan Tuncer çiftnin düğününe el ele katılan çift düğün öncesi basın mensuplarıyla sohbet etmişti. İrem Sak, basın mensuplarına şu anlık evlilik düşünmediklerini açıklamıştı.Düğün sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımda geldi. İrem Sak sevgilisi Furkan Korkmaz’ın doğum gününü soysal medyadan paylaştığı kare ile kutladı.İrem Sak, Cihangir’de basın mensuplarıyla ettiği sohbette evlilik hakkında açıklamalar yaptı. Sak, “Furkan Korkmaz'la ilişkiniz çok iyi gidiyor. Ona da bu ödünü veriyor musunuz?" sorusuna, "Hayır burada karşılıklı saygı ve sevgi var. O başka bir konu bu konunun nereye vuracağını çok iyi biliyorum Evlilik sormayın tek cevabım Allah bilir ikimizin de bildiği bir konu değil bu o yüzden Allah bilir.” dedi.