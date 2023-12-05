Dikkat çeken tarzı dudak uçuklattı!

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ başrolünü paylaştığı Aile dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya paylaşımlarıylasık sık gündeme geliyor.Her paylaşımı olay olan Sarıkaya güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla da adından söz ettiriyor.Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerce 'Dünya yanarken ben' notu ile paylaştığı bir videosu ile sosyal medyada gündem oldu.Ünlü ismin, uzun süre konuşulan bu videoda giydiği kırmızı takımın fiyatı ise dudak uçuklattı.Güzel oyuncu kırmızı pantolonu için 42 bin 250 TL, kırmızı ceketi içinse 6.750 TL ödemiş. Serenay Sarıkaya'nın şıklığının bedelini duyanlar inanamadı.