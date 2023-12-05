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Beyaz Gazete
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Alişan'dan herkesi şaşırtan itiraf!

Futbolcularının adının geçtiği dolandırıcılık olayı hakkında konuşan Alişan, "Benim de dolandırıldığım oldu. Hatta kendi meslektaşım tarafından" dedi.

Ekleme: 5.12.2023 - 08:53 Güncelleme: 5.12.2023 - 08:54 / Editör: Ozge Selin
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Fatih Terim, futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun aralarında bulunduğu kişilerin Denizbank Florya Şube Müdürü Seçil Erzan tarafından toplamda 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırıldığı olay hakkında, Alişan'dan da açıklama geldi.

Girne'de sahneye çıkan ve öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alişan, dolandırıldığını itiraf etti.

"Konser param çalındı"

Alişan'a "Geçtiğimiz günlerde birçok kişinin dolandırıldığı haberi çıktı. Sizin de başınıza böyle şeyler geldi mi?" sorusu yöneltildi.

Alişan, soruyu "Ben öyle fon falan işlerinden anlamam. Böyle şeylere para yatırmadım ama daha önce sahneye çıkışta paramı alamadığım çok oldu.

Dolandırıldığım oldu. Hatta ünlü bir şarkıcı arkadaş, benim yerime konser parasını almış. Bana konser bağlamışlardı bundan yedi, sekiz yıl önce... 'Konser parası bende, uçağa binmeden yolluyorum' dedi. Sonra kendisine bir daha ulaşamadık." şeklinde cevapladı.

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